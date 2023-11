Después de estos años de pandemia, los aficionados se han congregado en Anaheim para celebrar este importante evento icónico de Blizzard.

Estos son los anuncios que se dieron en esta importante ceremonia y que te harán emocionar por el increíble futuro, ahora que es parte del gigante tecnológico Microsoft, que se viene para los juegos de Blizzard.

Anuncios de BlizzCon 2023

1. World of Warcraft se prepara para una nueva era: Blizzard ha revelado tres expansiones conectadas en una nueva saga para World of Warcraft.

La saga “Alma/Mundo” constara de 3 expansiones que se revelaran una anualmente, reduciendo el tiempo de actualización de contenido que tiene el juego actualmente (una expansión cada dos años)

Estas expansiones son: The War Within, Midnight y The Last Titan, todas enfocadas en una nueva y emocionante historia, la primera se anunció para el 2024.

2. Diablo 4 se expande: Diablo 4, el esperado título de rol y acción oscura de Blizzard, continúa desarrollándose con el anuncio de su primera expansión Vessel of Hatred.

En esta nueva expansión los guerreros deberían luchar en un nuevo mundo conocido como Nahantu, donde además tendrán el acceso a una nueva clase que aún no ha sido revelada.

3. Overwatch 2 presenta un nuevo personaje: Overwatch 2 se prepara para una expansión con la adición de un nuevo personaje; Mauga un guerrero samoano de enorme tamaño y que se desempeña en el tankeo, que además va armado con dos gigantescas ametralladoras.

4. World of Warcraft: Classic sigue evolucionando: World of Warcraft: Classic, la versión retro del famoso MMORPG, continúa evolucionando con el anuncio de temporadas. Esta adición brindará a los jugadores nuevas formas de disfrutar de la experiencia clásica, manteniendo la nostalgia fresca y emocionante.

5. Lucha en Warcraft Rumble: Warcraft Rumble ya está disponible. Inspirado en el rico universo de Warcraft, este juego de combate ofrece a los jugadores la oportunidad de sumergirse en emocionantes batallas estilo Clash Royale.

BlizzCon 2023 ha demostrado ser de gran importancia para los aficionados de Blizzard, La pasión de la comunidad se reflejó por la emoción por todos estos importantes anuncios en este evento.