SEGA tiene planes de publicar más juegos de forma anual de sus tres títulos más famosos. Sega quiere sacar todo el jugo de grandes franquicias como Like a Dragon, Persona y Sonic con novedosas secuelas y remakes.

La insider Midori, conocida por filtrar información muy detallada sobre futuros lanzamientos, anunció que estos tres nombres tendrán remasterizaciones mucho más frecuentes de lo que suelen tener los videojuegos. Son el principal objetivo de la corporación de Shinagawa para crecer las ventas.

Esta idea no parece tan descabellada cuando se conoce la cantidad de aficionados que tienen tanto Sonic como Like a Dragon y Persona. Aun así, los expertos indican que no parece sostenible a largo plazo, mucho menos viable si se trata de una estrategia que puede saturar el mercado con un calendario de estrenos ajustado.

Midori especificó que no se trata de un nuevo juego cada año, pero sí de un spin-off que mantenga a la saga entre las primeras opciones y novedades del mercado y que, además, se consolide como el pilar de la compañía.

SEGA definirá un nuevo orden en la industria de videojuegos

Según los informes de SomosXbox, el principal problema es que no existe un tiempo prudente para que cada juego pueda desarrollarse de una manera óptima y no podrán ofrecer una experiencia “fresca”.

En el caso de la saga Persona, Midori expresó que ni su calidad ni su dinámica deberían cambiar. Esto porque desde 2019 se maneja bajo un plan que incluye Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica, Persona 5: Strikers, Persona 5: The Phantom X y hasta Persona 6, que ya supone múltiples actualizaciones de manera concurrida. De hecho, se rumora la revisión de Persona 2 y un remake para Persona 4.

Con respecto a Like a Dragon no parece distinto, el año que viene ya está cargado de nuevos títulos como Like a Dragon: Infinite Wealth, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name y Like a Dragon: Ishin!, además de un nuevo nombre que todavía no se anuncia de forma oficial pero es seguro que saldrá.

A su vez, el erizo en zapatillas de Sonic cumple un curso enriquecedor en cuanto a las actualizaciones. Este 2024 promete el éxito con Sonic X Shadow Generations y Sonic Rumble que se anunció recientemente. Ambos se suman a la larga lista de este videojuego que también lanzó hace poco Sonic Superstars, Sonic Prime Dash y Sonic Origins Plus.

La compañía distribuidora tiene grandes ambiciones, pero también la oportunidad única de revolucionar el mundo del entretenimiento.