SEGA se propone lanzar un servicio de suscripción similar a Netflix o Game Pass

¿Pagarías por este programa?

Se aproxima un nuevo año y con él diversas opciones de comercializar los videojuegos, razón por la que SEGA considera su propio servicio de suscripción. Una fórmula usada por otras grandes licencias como Netflix o Microsoft con Game Pass, ¿quieren compensar sus pérdidas millonarias?

Hace pocos días la multinacional japonesa afirmó que no está interesada en revivir las consolas retro, aún así, esto no quiere decir que no tenga una que otra sorpresa para sus aficionados en el 2025. Por ahora, su mirada se fija en un amplio catálogo con su sello, donde brillen títulos como Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload, Unicorn Overload, Metaphor o los protagonizados por el icónico erizo azul.

La compañía desarrolladora de Shinagawa no detalló grandes planes pero el presidente de Sega América, Shuji Utsumi, desveló en una entrevista con la BBC que le parecían plataformas muy interesantes y podrían trabajar en ello. Si bien parece que no hay una decisión definitiva, el ejecutivo causó revuelo entre los fanáticos y ya están ansiosos por cualquier noticia.

Esta estrategia resulta bastante más lucrativa para Sega, teniendo en cuenta que sus títulos ya están disponibles por afiliación de terceros. Sería el servicio unificado oficial para las entregas clásicas de la editora.

Rentabilidad de un servicio de videojuegos por suscripción

Por desconocimiento o desinterés, el departamento de videojuegos de Netflix no es el más comercial que digamos. Sin embargo, su directiva sabe bien que es un proyecto a largo plazo en el que apenas están sentando bases para el futuro.

Apenas un 1% de los usuarios totales de la plataforma streaming se aventuran en el área gaming. Pese al bajo porcentaje, el codirector ejecutivo de la compañía, Greg Peters, reconoce que se trata de una oportunidad imperdible en el mercado del entretenimiento. Misma idea que consideran desde las oficinas de Sega, sabiendo el potencial de su firma y de las sagas anunciadas para el 2025.

En todo caso, el gran protagonista del programa de Sega sería Sonic que seguirá llegando a consolas de pasadas generaciones. Incluso, el icónico erizo vivirá experiencias a toda velocidad en el ansiado Sonic Racing repotenciado.

Otros lanzamientos de Sega para el 2025

Football Manager 25 Touch

Two Point Museum

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Virtual Fighter 5 R.E.V.O

Traysia Edición Física

Shinobi Remake

Todos estos títulos estarán disponibles en las distintas plataformas anunciadas: Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Series y PC. Además, la empresa prepara el sucesor de Sonic Frontiers en un formato de exploración libre.