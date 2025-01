Skydance’s Behemoth: Descubre el VR RPG que desafía la realidad

Skydance's Behemoth es un título que brilla por sus deslumbrantes batallas VR, pero con mecánicas de lucha, narrativa y mecánicas repetitivas.

La ambiciosa propuesta de Skydance’s Behemoth en el ámbito de la realidad virtual te enfrenta a colosales criaturas y a un mundo repleto de enemigos. Sin embargo, a pesar de la impresionante escala y el combate visceral, el juego no logra cumplir todas sus promesas debido a sus problemas de narrativa y diseño repetitivo.

Skydance’s Behemoth, un mundo inmersivo pero lleno de peligros

Skydance’s Behemoth nos lleva a las misteriosas y hostiles Forsaken Lands. Este lugar no solo desafía a los jugadores con su vasta extensión y peligrosos biomas, sino que también impone un sentido de asombro gracias a su imponente escala y diseño visual. Desde montañas que nublan el horizonte hasta peligrosas marismas, cada área del juego está elaborada para sacar el máximo provecho de la realidad virtual. Al engancharse a las colosales estructuras y sortear los obstáculos, la experiencia se vuelve realmente vertiginosa, ciertamente una de las mejores partes del juego. Este mundo está habitado no solo por los enormes Behemoths sino también por astutos guerreros que se interpondrán en tu misión.

Combate épico: Entre parrys y colosos

Uno de los puntos fuertes de Behemoth es su sistema de combate inmersivo, que permite a los jugadores sentir el peso y la fuerza al blandir sus armas en este mundo virtual. Los combates no son solo un enfrentamiento con la gigántica montaña de músculo que es un Behemoth, sino que también incluyen interacciones con enemigos más terrenales, ofrecidos como pasatiempos mientras no te enfrentas a estas criaturas. Sin embargo, aunque el combate pueda sentirse satisfactorio cuando todo encaja, a menudo los controles no responden como deberían, desentonando con el nivel de inmersión que Skydance busca alcanzar.

A pesar de su prometedora jugabilidad, el juego se ve arrastrado por su desarrollo lineal y repetitivo. Las batallas vuelven a menudo a los mismos patrones y escenarios insípidos, haciendo que algunos jugadores pierdan el interés antes de llegar a los jefes más esperados. Los combates épicos contra los Behemoths se sienten distanciados entre sí, y para cuando llegas a ellos, la emoción puede verse empañada por el tedio de haber recorrido una historia que se desvanece rápidamente en comparación con las impresionantes visuales y la formidable escala.

Behemoth intenta brillar no solo con su nombre, sino también al llevar el VR a un espacio donde las dimensiones y el combate tridimensional toman la delantera. Sin embargo, como muchos han señalado, la narrativa sencilla y la falta de inspiración en el viaje entre los enfrentamientos hacen que el potencial del título peligre en lo que inicialmente parecía un prometedor compromiso con el medio de la RV. Aunque el juego tiene destellos de grandeza, especialmente durante sus imponentes batallas con los Behemoths, los errores técnicos y las mecánicas poco depuradas evitan que se convierta en el éxito rotundo que promete ser.