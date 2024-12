Sony destina una gran inversión a Kadokawa: ¿Un gran 2025?

Se vienen proyectos importantes

Hace unas semanas se confirmó la compra del 10% de las acciones de Kadokawa por parte de Sony. La operación se cerró en poco más de 300 millones de dólares. Esto hace que la compañía tenga la libertad de emprender proyectos de videojuego, películas y series de anime para los próximos años. Los dueños de FromSoftware tendrá un gran impulso económico.

Según Nikkei, medio japonés, se confirmó que la compañía piensa invertir más de 11.000 millones de dólares para emprender proyectos de todo tipo con Kadokawa. Según los informes presentados por la misma empresa, los proyectos tienen destinados a empezar en marzo de 2025.

Gran parte de esta inversión realizada tiene su fecha de caducidad, y se indica en Nikkei que estaría hasta febrero de 2027. Se trata de dos años seguidos de mucho trabajo y producción de proyectos. Esto hará que la compañía se posicione de buena manera en el mercado del anime. Además, buscarán llegar a otras regiones.

Sony promete maximizar la propiedad intelectual

Parte de los comentarios de Hiroki Totoki, CEO de Sony, tienen que ver con que no buscan adueñarse de unas licencias que ellos no crearon en principio. La idea de la empresa es poder darle un refrescamiento importante a cada uno de los contenidos. Además, la estrategia se basa en darle mayor visibilidad a aquellos animes de calidad que no son tan conocidos en la industria.

De entrada, se trata de un movimiento importante porque en los últimos años se ha venido haciendo popular el desarrollo de videojuegos con cinemáticas de anime. Será una vuelta importante en el género, ya que estamos ante un grande de la industria emprendiendo un camino nuevo con proyectos de este estilo.

Por otra parte, no se descarta que lleguen series y películas para los próximos años. De momento, se desconoce los planes concretos de desarrollo de la empresa. Sin embargo, es probable que llegue información en los primeros meses de 2025. Será unos años cargados de rumores y de una inmensa cantidad de contenidos para los usuarios.

El mercado asiático toma la industria de los videojuegos

La región de Asia ha sido foco de las grandes compañías en los últimos años. El regreso del anime como un género de importancia, influyó en que los estudios de videojuegos decidieran empezar proyectos de este tipo. Por ello, las grandes franquicias de Estados Unidos también apuntan a llegar a aquellos países.

Del mismo modo, es probable que veamos un aumento de esta tendencia para los próximos años. Las compañías están buscando llegar a un mercado de extrema competencia, con la idea de poder sacar una buena tajada de dinero. Además, hay que destacar que se trata de regiones que se apasionan por juegos.