Square Enix quiere llevar a Final Fantasy VII al siguiente nivel

El juego llegará a distintas plataformas en 2025

Final Fantasy VII Rebirth se convirtió en uno de los grandes lanzamientos del 2024. En febrero, Square Enix decidió ofrecer el juego de forma exclusiva para Sony y Playstation. A pesar de esa normativa, las ventas se le dieron de buena manera al juego. Incluso, le alcanzó para quedar nominado en los The Game Awards como uno de los proyectos que mejores números en ventas obtuvo.

Sin embargo, los dueños de Square Enix no están del todo satisfechos con el juego. Puertas adentro, existe la creencia de que el proyecto puede alcanzar un siguiente nivel mucho más importante. No solo se trata del beneficio económico, si no de que buscan darle mayor visibilidad en otras plataformas y consolas del mercado.

Desde un principio, la idea de que fuese un videojuego exclusivo nunca se puso en duda para el estudio. Sin embargo, la mentalidad de cara al 2025 podría cambiar. Es probable que lleven esta versión de Final Fantasy a los multiplataforma. De igual manera, es un largo camino por recorrer para poder maximizar las ventas del título.

Final Fantasy VII llegaría a otras consolas

ING Brasil entrevistó al CEO de Final Fantasy VII Rebirth durante la ceremonia de los GOTA 2024. Entre las declaraciones de Naoki Hamaguchi, confirmaron que en el próximo tiempo tendrán un cambio de estrategia importante. Están convencidos de que lanzando el juego a otras plataformas es probable que consigan mayor popularidad.

De entrada, el proyecto recibió buenas críticas durante todo el año. Se trata de una de las entregas de la saga más completas. El apartado gráfico y de jugabilidad sorprendió a todos los usuarios del juego. A fin de cuentas, terminó en diversas listas como uno de los mejores títulos del 2024.

Cabe destacar que Square Enix tiene en mente empezar la producción de la parte 3 del remake. Esto quiere decir que se están sentando las bases de lo que puede venir en el 2025. De momento, no existen fechas oficiales para la producción del juego. Sin embargo, se espera que el estudio haga los anuncios en enero.

¿Square Enix dará el salto?

En la actualidad, es tendencia en la industria que los estudios y compañías decidan lanzar sus proyectos a todo tipo de plataformas. Es cada vez más común que el consumo de los usuarios sea más equilibrado. Las consolas no son la parte central para los videojuegos. Ahora surgen los ordenadores y consolas portátiles.

Por ello, Square Enix es una de las figuras de la industria que todavía venía apostando a la exclusividad. Para muchos, era cuestión de tiempo para que su estrategia modificara. Ahora, hace falta ver como aplican sus movidas dentro de un mercado competitivo.