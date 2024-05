Square Enix -una de las compañías más importantes en la industria de los videojuegos- reveló que sufrió pérdidas de 140 millones de dólares a causa de “abandono de contenido” al momento de hacer ajustes en productos que ya estaban en curso, e incluso, cancelaciones de último momento en el diseño de los juegos.

Por lo que, ahora, serán un poco más cautos y selectivos al momento de diseñar algún videojuego a futuro.

La compañía japonesa se dio cuenta de estas pérdidas millonarias al revisar su catálogo de videojuegos que distribuyen para diferentes plataformas y consolas de Nintendo, PC, PlayStation y Xbox.

De estar buscando cuanto habían amortizado para marzo de 2024, pasaron a exponerle a sus inversionistas que habían sufrido una “pérdida extraordinaria” de 22.100 millones de yenes ($140 millones) y que deberían reconocerlo en el ejercicio fiscal de dicho mes.

Con esto, la distribución de varios videojuegos fue cancelada por el bajo consumo que tuvieron y las pérdidas que suponen para el capital de la empresa, aunque no se dio nombre de quiénes fueron los juegos afectados.

Aunado a ello, se decidió que a partir de ahora se revisaría minuciosamente la manera en que se están desarrollando los nuevos videojuegos de alta resolución (HD) para PC y más consolas. Esto, con el propósito de direccionar y asignar bien los recursos que se emplean en ellos.

¿Square Enix se debe preocupar?

Si bien, Square Enix asumió esa gran pérdida millonaria y dio a conocer en un comunicado que implementarán medidas para que no vuelva a suceder, esos 140 MDD no pasan desapercibidos. Con ese dinero se puede desarrollar casi por completo un videojuego nuevo, más teniendo en cuenta que productos como The Callisto Protocol les costaron 160 MDD.

Ahora, el plan del presidente Takashi Kiryu apunta a diversificar su catálogo de videojuegos. Quieren mejorar el diseño de sus productos al desarrollar menos cantidad, pero con una calidad superior.

Por los momentos, Square Enix tiene oportunidad de recuperar algo de ese dinero con los próximos productos que saque al mercado. Entre los que están Kingdom Hearts 4, Final Fantasy VII Remake Parte 3 y Dragon Quest 12 que siguen en desarrollo.

E incluso con los que ya está en venta, como Final Fantasy 7 Rebirth. Aunque, probablemente ya no alcancen las ganancias previstas en ventas que hicieron en febrero de 2024 que apuntaba a 360.000 millones de yenes o 2.300 millones de dólares.