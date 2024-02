El State of Play se robó los aplausos de la comunidad iGaming, por la interesante presentación de 15 títulos exclusivos, que estrenarán este año, con detalles que enloquecieron al público.

Sony Interactive Entertainment llevó a cabo la primera transmisión del State of Play, este 31 de enero, en el que se mostraron los detalles de los principales juegos de este 2024.

Como era de esperarse, este año estará cargado de novedades, gracias a estrenos exclusivos que seguro llamarán tu atención. Por esa razón, aquí te presentamos los lanzamientos más ansiados por el público, para que te mantengas al corriente de cualquier eventualidad.

Y es que tan solo dos semanas después del Xbox Developer-Direct 2024, que anunció la presentación de clásicos como Indiana Jones y Ara, Sony sorprende con un evento magnífico en el que 15 videojuegos excepcionales se llevaron el protagonismo.

En una celebración de 40 minutos de duración, se mostraron exclusivos como Rise of the Ronin, Shadow x Sonic Generations, Zenles Zone Zero y, por supuesto Stellar Blade, que hará su primer debut en Play Station 5.

¿Qué títulos se presentaron en el State of Play?

Helldivers 2 fue una de las entregas que se robó los aplausos en el evento de este miércoles. La secuela del shooter isométrico de 2005 estará disponible este 8 de febrero, en ordenadores y PS5.

También destacó Dave the Diver x Godzilla, considerado uno de los mejores estrenos del 2023, que por fin se podrá jugar en la consola de Sony. Su DLC saldrá en mayo, completamente gratis.

Además, destacaron los trailers de Silent Hill 2 y Judas que, aunque todavía no tienen fecha de lanzamiento, llegarán este 2024 a PS5. En tanto, se revelaron los detalles de Legendary Tales, que los jugadores podrán disfrutar este 8 de febrero. Si bien es cierto que el RPG cooperativo ya se podía jugar con el acceso anticipado desde Steam, ahora saldrá con su versión 1.0.

Otros clásicos como Metro Awakening VR, Dragon´s Dogma 2, Until Dawn, Death Strading 2: On the Beach y V-Rising también se robaron las miradas de los aficionados en el evento de Sony.