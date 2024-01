Elden Ring, el juego de rol y acción desarrollado por el exitoso estudio FromSoftware ha cautivado a la comunidad de jugadores con su vasto mundo abierto lleno de desafíos y secretos.

Mientras los fans aún se sumergen en la experiencia inicial que es bastante extensa, las expectativas están en aumento con la anticipada expansión: Shadow of the Erdtree.

Una pista reveladora en Steam

La comunidad se ha emocionado porque la ficha de Elden Ring en Steam ha experimentado una actualización intrigante.

Se ha añadido de manera misteriosa una aplicación desconocida en la sección que dice DLCs. Aunque aún no hay confirmación oficial, los indicios sugieren que esta adición misteriosa podría ser Shadow of the Erdtree.

Los rumores incluso sugieren que una posible fecha de lanzamiento podría ser el 25 de febrero. Si estas conjeturas resultan ciertas, estaríamos bastante cerca de sumergirnos en esta expansión altamente anticipada.

¿Qué nos depara Shadow of the Erdtree?

Aunque los detalles específicos y oficinales de la expansión aún se mantienen en secreto, por tradición FromSoftware sugiere que podemos esperar una ampliación bastante significativa del universo del juego.

Nuevas zonas para explorar, enemigos desafiantes y difíciles, jefes imponentes y con mecánicas infernales, así como armas y habilidades inéditas podrían aguardarnos en esta nueva expansión.

Los jugadores ya han experimentado la dificultad y la inmersión que caracterizan a FromSoftware, y Shadow of the Erdtree promete llevar esa experiencia a otros niveles.

Mientras aguardamos ansiosos la llegada de la expansión, los jugadores pueden continuar su odisea en el expansivo mundo de Elden Ring. Aunque es extraoficial, es posible que se pueda continuar la progresión de un personaje en la nueva expansión, como ha ocurrido en el pasado. Por tanto, no se pierde nada con llevar los personajes a su máximo nivel y conseguir todo el equipo posible.