El nuevo Super Mario RPG no es el juego más largo ni el más difícil, pero podría estar entre los más divertidos del genero.

Volvamos al comienzo de todo, el Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Fue un juego de rol que se lanzó para la consola Super Nintendo en 1996. El título fue desarrollado por Squaresoft en colaboración con Nintendo.

Ahora, este juego vuelve a la vida con un remake para la Nintendo Switch, que se lanzó el 17 de noviembre de 2023. Se trata de una modernización del juego original, que respeta su historia, su jugabilidad y su humor, pero que mejora sus gráficos, su música y su interfaz.

¿De qué trata Super Mario RPG?

En Super Mario RPG, Mario debe salvar el Reino Champiñón de una nueva amenaza: el Rey Espada, una espada gigante que ha caído del cielo y se ha clavado en el Castillo de Bowser. El Rey Espada ha robado las siete estrellas que mantienen el equilibrio del mundo y las ha repartido entre sus secuaces.

Entre estos amigos, se encuentran personajes conocidos, como la princesa Peach. También nuevos; Geno, un muñeco poseído por un espíritu estelar. Incluso Bowser, el archienemigo de Mario, se une a él por conveniencia para recuperar su castillo.

Una mecánica nueva son los ataques triples, llenando una barra de energía podrás ejecutar poderosos combos entre los miembros de tu grupo, las cinemáticas serán diferentes y llenas de humor y diversión dependiendo de los miembros del grupo.

Estas son algunas de las mejoras de este remake con relación al clásico de Super Nintendo:

Gráficos en alta definición: El juego ha sido rehecho desde cero con gráficos en 3D que mantienen el estilo colorido y caricaturesco del original.

Música remasterizada : La banda sonora del juego ha sido remasterizada con instrumentos reales y voces. Las canciones son las mismas que las del original

Contenidos adicionales: El juego incluye algunos contenidos adicionales que amplían la experiencia del original, deberás completar el juego para conocerlos todos

Con este remake para la Switch, se puede volver a disfrutar de este juego con una nueva perspectiva y con algunas mejoras.