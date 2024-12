¡The Alters: Un Cambio Revolucionario para el Género!

The Alters redefine el género de supervivencia con versiones alternas del protagonista.

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes? The Alters, el juego de supervivencia de ciencia ficción de 11 bit studios, te lleva a explorar esta fascinante premisa mientras te embarcas en una aventura en un planeta hostil. Con una demo ya disponible, The Alters está generando gran expectación antes de su lanzamiento completo en 2025.

Un universo de versiones alternativas

En The Alters, tomas el papel de Jan Dolski, un trabajador espacial que se encuentra atrapado en un planeta inhóspito tras un aterrizaje de emergencia. Lo que distingue a este juego del resto no es solo su ambientación de ciencia ficción sino la mecánica de jugar con decisiones pasadas. Esto se logra a través de los «Alters», que son versiones alternativas de Jan creadas mediante una sustancia misteriosa llamada Rapidium. Cada una de estas versiones tiene una personalidad y conjunto de habilidades únicas, lo que permite a Jan afrontar los retos del planeta de formas que no podría hacer solo. Algo imprescindible para mantener su base móvil, que debe permanecer en movimiento constante debido a las extremas condiciones ambientales.

The Alters: Demo ya disponible y expectativas para 2025

Desde la presentación del juego en el evento PC Gaming Show Most Wanted 2025, The Alters ha captado la atención de muchos jugadores, elevando las expectativas hacia su lanzamiento completo. Aunque inicialmente estaba programado para 2024, el desarrollo se ha retrasado hasta 2025 para garantizar la calidad del producto final. Según el presidente de 11 bit studios, Przemysław Marszał, era esencial conceder más tiempo al equipo para perfeccionar el juego y así evitar deficiencias.

Afortunadamente, una demo ya está disponible tanto en PC como en consolas, permitiendo a los jugadores conocer de primera mano la innovadora experiencia que ofrece. La disponibilidad en el servicio Game Pass en su lanzamiento promete facilitar aún más el acceso a esta intrigante narrativa de ciencia ficción.

The Alters no es simplemente otro juego de supervivencia; es un experimento interactivo que te hace reflexionar sobre las elecciones de tu vida y cómo cambiarían las cosas de haber tomado un camino distinto.