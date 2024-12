The Last of Us Parte II Remastered: Una Nueva Frontera en PC

The Last of Us Parte II Remastered transformará la experiencia de juego en PC y PS5 Pro. ¡No te lo pierdas!

Con emocionantes mejoras gráficas y características inéditas, The Last of Us Parte II Remastered se prepara para su esperado estreno en PC en abril de 2025. Esta versión promete convertirse en una experiencia definitiva para los jugadores.

Lanzamiento en PC y Nuevos Modos

Los fanáticos de la saga finalmente podrán disfrutar de The Last of Us Parte II Remastered en PC a partir del 3 de abril de 2025. A través de una colaboración entre Naughty Dog, Nixxes Software e Iron Galaxy Studios, esta adaptación ofrecerá una versión optimizada para computadoras, disponible en Steam y Epic Games Store. Se incluirá la aclamada campaña que sigue los apasionantes viajes de Ellie y Abby, integrando todas las mejoras que la versión de PS5 ha traído consigo.

Matthew Gallant, director del juego, ha asegurado que la experiencia para PC mantendrá los estándares de calidad que los jugadores esperan. Las características exclusivas para esta plataforma aún se están afinando, prometiendo sorprender a los usuarios con potentes prestaciones al momento del lanzamiento.

Mejoras y Experiencia en PS5 Pro

Con el objetivo de preparar el terreno para la llegada de la PS5 Pro, The Last of Us Parte II Remastered ha recibido recientemente un nuevo parche. Este incluye un modo gráfico «Pro» que maximiza el rendimiento mediante la tecnología PSSR, renderizando el juego a 1440p y escalándolo a 4K. El modo garantiza mantener una tasa constante de 60 FPS, ofreciendo una experiencia más fluida y visualmente impresionante en la nueva consola de Sony.

La actualización no solo mejora la calidad gráfica, sino que también corrige errores menores y refina detalles en la jugabilidad, asegurando que los jugadores puedan disfrutar al máximo cada aspecto del juego. Entre las mejoras destacadas se incluyen ajustes en trofeos y rendimiento en modos específicos como el roguelike «Sin retorno».

The Last of Us Parte II Remastered Expectativas y Futuro

Los fans deben estar atentos a futuras actualizaciones conforme se acerque la fecha de lanzamiento en PC. La estrategia de lanzamiento parece alinearse con el debut de la segunda temporada de la serie en HBO, augurando que la expectativa alrededor de The Last of Us incrementará aún más.

Este lanzamiento marca otro paso significativo en el camino de los exclusivos de PlayStation hacia nuevas plataformas, y sin duda, el port de The Last of Us para PC reafirma el compromiso de Naughty Dog y Sony por expandir sus horizontes y ofrecer experiencias inolvidables a un público cada vez más amplio.