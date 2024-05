La nueva entrega de la saga de Prince of Persia tendrá que esperar unos días más a ver la luz por decisión de Evil Empire y Ubisoft.

Con el estreno sorpresa de Hades 2 en acceso anticipado por la plataforma de Steam, los planes cambian. En este caso, The Rogue Prince of Persia estaba previsto para el 14 de mayo, pero Evil Empire y Ubisoft han decidido no arriesgarse con el lanzamiento de la secuela del popular juego, que fue programado para el seis de este mes, considerándolo demasiado cerca uno del otro.

El juego de aventura y acción tendrá un retraso indefinido por los momentos. Aunque el acceso anticipado que habían prometido se mantendrá para la misma fecha. Igualmente, se espera que comuniquen la nueva fecha de lanzamiento este mismo lunes.

Evil Empire anunció el retraso a través de X en un comunicado, que se ganó al público por su humildad y honestidad, el cual decía:

Viendo que todos y sus madres están jugando ese juego (incluyendo todo nuestro equipo… y sus madres), decidimos dejar que la gente se divierta con él antes de lanzar The Rogue Prince of Persia

En un momento de conciencia de sí mismos, el comunicado también señala que, si bien tienen “plena confianza” en su juego, no todos los días el juego más anticipado del año en tu mismo género sale en una fecha tan próxima a la tuya. Además, Evil Empire prometió que el tiempo extra sería usado para añadir “más cosas cool” y retirando errores que puedan haber quedado.

Mientras tanto, Hades 2 logró doblar el número de jugadores simultáneos del primer juego en un solo día.

Prince of Persia tiene una audiencia

The Rogue Prince of Persia tiene poco que temer. La saga adquirió gran popularidad y The Rogue es solo al última en una serie de juegos con el Príncipe de Persia como protagonista de la historia. En esta próxima entrega, dicho príncipe tendrá que enfrentarse a la misión de salvar a su familia, así como la capital del reino Ctesiphon.

Este roguelite destaca en la saga, con una estética mucho más cercana a la de los dibujos animados y un combate más directo

Además, Prince of Persia no es el único que estaba pendiente para el cronograma de la semana. Nada más esta semana se tenían programados Animal Well; Crow Country; Little Kitty, Big City; y 1000xResist.

La buena noticia para ellos es que la popularidad de Hades 2 no está acaparando toda la atención, Animal Well en particular manteniéndose por un tiempo por encima del videojuego de mitología griega en la lista de Mejor Vendidos en Steam.

Evil Empire resaltó que aún está en los planes lanzar el juego este mes, por lo que la espera extra no debería ser demasiado alargada. Hasta ahora, las reseñas han sido positivas en las distintas plataformas que lograron obtener un avance del juego.