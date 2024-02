Mientras el mundo de los videojuegos se emociona por los grandes lanzamientos de este año, un título más discreto, pero que es realmente sorprendente, espera en las sombras: The Spirit of the Samurai.

Este juego de acción 2D con animación en stop motion nos transporta al Japón Feudal y ofrece una experiencia única protagonizada por un joven samurái, un ágil gato guerrero y un pequeño pero peligroso kodama.

Tres personajes, tres jugabilidades

En The Spirit of the Samurai asumes el papel de el joven Takeshi, un valiente samurái japonés. Tu misión es proteger tu aldea del asalto de un malvado y maligno Oni, dando inicio a una emocionante aventura que te llevará a recorrer todo Japón en busca de vencer a este mortal enemigo.

En tu travesía, enfrentarás un enorme ejército de no muertos y otros monstruos y demonios propios de la cultura japonesa.

Pero eso no es todo. Además del valiente Takeshi, tendrás el control de otros dos personajes únicos, cada uno de los protagonistas ofrece una jugabilidad distinta, agregando una capa de variedad y dificultad al juego. Ya que no es el típico juego plano de samuráis donde la jugabilidad suele ser muy tradicional.

Una excepción es Sekiro, donde controlabas a un ninja solitario en busca de su amo, con una jugabilidad excelente. Pero, con una enorme dificultad que podría a llegar a desesperar a los gamers más veteranos, nada raro tratándose de un juego de FromSoftware.

Desde intensos y mortales combates con katanas y armas del Japón feudal, hasta desafiantes secciones de plataformeo y puzles, The Spirit of the Samurai promete mantener a los jugadores metidos en la historia en cada momento.

Fecha de lanzamiento

Se espera que The Spirit of the Samurai llegue a las principales consolas este mismo año 2024.

Los amantes de las experiencias únicas y cautivadoras deberían estar atentos a este emocionante título que promete sumergirnos en la rica y fascinante atmósfera del Japón Feudal y conocer más sobre su cultura a través de sus mitos y leyendas más oscuras y aterradoras.