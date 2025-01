Todo sobre la sorpresiva actualización de The Tower en Destiny 1 

Los aficionados se emocionan por un descuido del estudio de videojuegos.

Hace siete años que la primera entrega de Destiny fue reemplazada casi en su totalidad por Destiny 2, una secuela a la que Bungie le dedicó todo su tiempo y atención. Sin embargo, este pasado 5 de enero los jugadores del título original percibieron ligeros cambios en la zona central llamada The Tower y otro contenido adicional nunca antes visto.

Bungie activó el evento The Dawning accidentalmente

Durante el primer fin de semana de enero, los jugadores en línea de Destiny notificaron sobre luces en forma de fantasma, similar a los patrones de The Dawning aunque sin ningún tipo de aviso de un nuevo evento, misión u otro indicador de contenido extra. Estas imágenes generaron todo tipo de controversias en Reddit, incluído un evento con fecha de estreno para el 5 de enero de 2016 que nunca llegó a buen término.

Algunos aficionados concluyen que Bungie cronometró el cambio del evento para enero 2025 tras cancelar su debut en 2016 y que, posiblemente, nueve años después se les olvidó editarlo. Days of the Dawning se trató de una expansión del Rey de los Poseídos de Destiny, todo indica que los desarrolladores se olvidaron de descartarlo porque creían extinto el videojuego para esta época.

Lo cierto es que, pese a no existir ningún anuncio oficial del evento, todos los usuarios de Destiny tienen la posibilidad de iniciar sesión y experimentar los cambios antes que Bungie lo elimine. De ser así, puedes disfrutar todas las bondades de este shooter con su secuela publicada en 2017 para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. Incluso, hereda varios elementos de su predecesor como el rifle de francotirador Icrebreaker o contenido heredado como las incursiones de Vault of Glass y King’s Fall.

¿Sería buena idea un remake de Destiny?

Un último informe de Forbes se dedicó a explicar punto por punto por qué un remake de Destiny sería una pésima inversión. De acuerdo con la revista financiera, Bungie Studios no cuenta con los recursos mínimos para dedicarse a dos proyectos grandes, por lo que tendría que ceder la licencia a un tercero.

Por otro lado, Destiny 2 ya se apropió de un enorme porcentaje de contenido del título original, así que no existe un elemento “nostalgia” que valga. Según los especialistas de Forbes, solo una tercera entrega de la saga podría salvarla del olvido como Destiny Rising, por ejemplo. De momento, ninguna remasterización podría alcanzar números dignos de un éxito comercial.