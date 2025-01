Un Vistazo al Nuevo Juego de Estrategia Roguelike: The Last Flame

The Last Flame, un innovador roguelike autobattler que desafía la estrategia con héroes únicos y combinaciones sinergísticas.

The Last Flame es un juego de estrategia innovador que fusiona el formato de autobattler con la rica estructura de mundos fantásticos del género roguelike. Descubre héroes únicos y enfréntate a desafíos letales en este emocionante título.

Mecánicas y Estrategias

The Last Flame es un juego que invita a la creación de «builds» estratégicas y a una toma de decisiones sagaz. Esta obra de Hotloop y Surefire.Games te lleva a adentrarte en el mundo del autobattler, donde la planificación y el manejo de recursos son clave. En cada partida, tendrás la oportunidad de reclutar héroes únicos y combinar armamentos poderosos para superar pruebas cada vez más desafiantes.

Con más de 65 héroes para seleccionar y una amplia variedad de objetos, reliquias y orígenes, cada partida en es un viaje impredecible. Aquí, las composiciones sinérgicas son cruciales para avanzar a través de los diferentes niveles de dificultad y ascensión, desafiándote a superar tu propia puntuación en modos ilimitados. El juego te permite manejar y desarrollar tus composiciones de manera flexible, ofreciendo una experiencia adaptada a tu estilo de juego.

Explora la Extensa Propuesta de The Last Flame

Para aquellos interesados en conocer el juego de forma anticipada, The Last Flame ha lanzado un prólogo gratuito en Steam. Esta versión preliminar incluye los primeros dos actos del modo de Ascensión, presentándote al exclusivo jefe final Vasfen. La estructura del juego se asemeja a los builders de mazos populares como Slay the Spire, pero integrando la acción automática y estratégica de conocidos títulos como Teamfight Tactics.

En cada piso, podrás enfrentarte a batallas de diversas dificultades, tomar decisiones en eventos aleatorios y visitar tiendas y hogueras que te permitirán mejorar a tus héroes. A medida que ganas encuentros, podrás elegir nuevos héroes, equipar objetos que potencian sus habilidades, y aplicar reliquias que otorgan beneficios pasivos. Si eres un aficionado de los combates automatizados y disfrutas de la planificación estratégica, este lanzamiento es una adición novedosa que no deberías dejar pasar.

The Last Flame estará disponible en versión completa a través de Steam Early Access el próximo 17 de enero. La diversidad de sus mecánicas y el enfoque en la estrategia individual hacen de este juego una propuesta interesante tanto para los fanáticos de los roguelikes como para aquellos que buscan algo diferente de las experiencias típicas multijugador.