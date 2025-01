Virtua Fighter 6 aprovechó el CES 2025 para mostrar sus gráficos hiperrealistas

El icónico Akira regresa con una apariencia totalmente nueva.

La sexta entrega de Virtua Fighter promete una de las experiencias visuales más realistas de la temporada. Sega aprovechó la conferencia de NVIDIA durante el CES en Las Vegas para sacar a relucir los impresionantes gráficos en comparación con la quinta edición de la saga que salió en 2006.

Casi 20 años después de su último lanzamiento, la franquicia se propone sorprender a todos los jugadores con un breve video de su último proyecto en el evento mundial de innovación. Este juego de lucha apuesta por el formato 3D bajo los lineamientos de Rya Ga Gotoku Studios con una calidad visual superior a la mayoría de los títulos del género en el mercado actual.

El reciente clip rescata su gran precisión en los detalles, su carácter interactivo y la fluida coreografía de sus personajes. Es importante mencionar que este video está clasificado como in-engine del concepto que sus desarrolladores aspiran alcanzar y no como un gameplay real. Parece una idea extremadamente ambiciosa pero, ¿por qué no lograrlo?

Adelanto de Virtua Fighter 6

Akira es el primer personaje confirmado para Virtua Fighter 6, totalmente rediseñado para anunciar el reinicio de la saga. Su aspecto visual también se aleja de su tradicional estilo y se presume que el motor detrás de estás imágenes es Dragon Engine, el mismo utilizado en Like a Dragon: Infinite Wealth (2024) o Yakuza 6: The Song of Life (2016). Parece que el estudio apuesta por una revisión mejorada de su tecnología habitual antes de dar un salto al motor de Epic Games.

El video empieza con una transición y luego te sumerge en la simulación de combate con su protagonista sin usar la típica bandana. Su enfoque realista es comparado con los de Tekken 8 y Street Fighter 6. Dada la unión de dos compañías de renombre como Sega y NVIDIA, se esperan otras novedades como la tecnología avanzada del trazado de rayos e iluminación o gráficos ultra detallados que no comprometan el rendimiento.

Virtua Fighter 6 también podría contar con Path Tracing o DLSS 3.5 para garantizar la mejor relación entre visualización y fluidez.

La franquicia quiere comprobar su popularidad

Muchos insinúan que este adelanto es una prueba de sus creativos para garantizar el interés del público en la franquicia, ya que este 27 de enero en Steam se estrena la remasterización de Virtua Fighter 5 R.E.V.O como aperitivo de la sexta entrega. Sea como sea, la compañía nipona atrajo la atención de los asistentes y esperan pronto alguna publicación sobre su jugabilidad.