En las últimas horas, Xbox hizo un anuncio a través de su página web oficial que algunos juegos van a salir del catálogo de su servicio de suscripción. El Game Pass va a tener algunas actualizaciones en su sistema, y ello trae consigo la baja de unos títulos que fueron bien valorados por los usuarios.

Sin embargo, no todo es salida del catálogo para los usuarios del Game Pass, ya que existen 12 juegos que ya fueron añadidos a la lista. Entre ellos, destaca el EA Sports NHL 2024 e Immortals of Aveum. Ambos títulos van a estar disponibles a partir del 16 de mayo en el catálogo del servicio premium.

Por su parte, dentro de los videojuegos que más destacan por su salida está Pac-Man Museum Plus. Según los usuarios en redes sociales, no existe alguna baja significativa en el Game Pass para mayo. De igual manera, se espera que sigan llegando cambios para los próximos meses. Algo parecido ha estado aplicando PS Plus en las últimas semanas.

Otra de la información importante que lanzó la marca de videoconsolas fue que las nuevas versiones de su catálogo y demás actualizaciones también se verán reflejadas en la nube. Esto quiere decir que para iOS y Android también se verá la nueva parrilla de títulos en los siguientes días.

Incorporaciones al Game Pass

Brothers: A Tale of Two Sons

Chants of Sennaar

EA Sports NHL 2024

Immortals of Aveum

Senuas Saga: Hellblade II

Galacticare

Hauntii

Moving Out 2

Humanity

Lords of the Fallen

Humanity

Firework

Rolling Hills

Títulos que dicen adiós

Chicory: A Colorful Tale

Farworld Pioneers

Jojo Bizarre Adventure: All Star Battle

Pac-Man Museum Plus

Little Witch in the Woods

Railway Empire II

La subida de precio del Xbox Game Pass

Desde hace varias semanas Microsoft está en la búsqueda de una mejora significativa en el servicio premium de Xbox. Los números no han acompañado a la empresa para invertir en otras áreas del Game Pass. Por ello, agregó un nuevo precio al servicio y se encuentra realizando más cambios para hacer la plataforma mucho más atractiva para el usuario.

La medida viene porque están intentando incluir Call Of Duty a su listado de videojuegos en Game Pass. Esto trae consigo que los ejecutivos decidan aumentar el precio mensual de la suscripción y seguir en el intento de ofrecer títulos más atractivos.

Es casi un hecho de que el precio de las consolas Xbox va a bajar. Más si se toma en cuenta que la intención es aumentar el valor del servicio premium. Todo esto se da mientras se prepara el lanzamiento del Xbox Series.