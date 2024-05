En medio de la miríada de estudios que están cerrando, sucede algo inesperado. Xbox y Activision anunciaron la creación de un nuevo estudio que llevará por nombre Elsewhere Entertainment y tendrá su sede en Varsovia, Polonia. Y esto a pesar de que hace poco más de una semana salía la noticia del cierre de Tango Gameworks, Arkane Austin y Alpha Dog Games.

Elsewhere Entertainment tendrá como propósito ser una franquicia Triple A que esté centrada en la narrativa y “que defina el género”. El estudio cuenta, además, con veteranos en la industria de los videojuegos que formaron parte de compañías como Naughty Dog. Sin mencionar también a miembros de juegos exitosos como The Last of Us, The Witcher 3, Uncharted, Far Cry, Cyberpunk 2077, The Division, entre muchos otros.

De Elsewhere ya se sabe que vendrán cosas nuevas para su primer juego, entre ellas la creación de una IP completamente nueva. El principal objetivo del estudio se centrará en videojuegos “innovadores, atrevidos y diferentes”, dejándole amplio espacio al equipo desarrollador para su creatividad.

Siendo una nueva compañía, no todo está armado. De hecho, se informó de que Elsewhere Entertainment sigue en la búsqueda de nuevo talento para sumar a su equipo.

Elsewhere Entertainment: en medio de la tormenta

Lo más probable es que no se dé a conocer todavía de qué tratará el primer juego de Elsewhere Entertainment. Sin embargo, el nueve de junio, Xbox tiene programado un showcase en el que dará anuncios junto a Bethesda y Activision Blizzard. Es posible que el estudio sea formalmente divulgado ese día, además de nombrar algunos desarrolladores y directores.

No es un secreto para nadie que lo más común en los últimos años es ver a estudios cerrar y a miles de personas despedidas. Ver que un nuevo estudio está abriendo en su lugar, en medio del caos, puede ser chocante. No obstante, a pesar de las dificultades, otros estudios se abren paso, Elsewhere no siendo el primero.

Nuevos estudios

That’s No Moon fue fundado en 2021, por veteranos de Infinity Ward (desarrollador de Call of Duty), Santa Monica (God of War) y Naughty Dog (The Last of Us). Específicamente, los responsables de traer esta compañía a la vida fueron Jacob Minkoff y Taylor Kurosaki de la saga Call fo Duty en Activision, y Nick Kononelos de The Last of Us.

Su enfoque es de proyectos triple AAA, el primero todavía en desarrollo. Lo que se sabe de este hasta el momento es que será una aventura llena de acción y que formará parte de una IP bien conocida dentro de la industria, lo que significa que será una colaboración con un estudio ya establecido en la industria.