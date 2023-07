Zelda: Tears of the Kingdom se corona líder en las ventas físicas de Reino Unido

Zelda: Tears of the Kingdom se posiciona como el videojuego más vendido de Reino Unido en formato físico.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tuvo un lanzamiento muy exitoso hace 8 semanas. A pesar de que ocupó el primer lugar en las ventas físicas en 6 de ellas, habría sido superado por Diablo 4 y Final Fantasy XVI. No obstante, logró volver al liderato esta semana, pues Final Fantasy reflejó un descenso del 78% de sus ingresos con respecto a días anteriores, por lo que se posiciona en el segundo lugar.

De esa forma, la secuela de Breath of the Wild es el videojuego más vendido en Reino Unido. El director de GamesIndustry.biz, Christopher Dring, comentó que Zelda tuvo un incremento del 18% de sus ventas en formato físico.

Sin embargo, no hay que dejar de lado que las cifras en formato digital podrían ser muy distintas. Sobre todo porque Nintendo no proporciona estos datos, mientras que los creadores de Final Fantasy sí los revelan.

¿De qué trata Zelda: Tesar of the Kingdom?

Esta secuela mostró varias mejorías para perfeccionar la experiencia del juego y contó con elementos narrativos que profundizan un poco más en la intencionalidad de la historia. Con el lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild hace 5 años, Nintendo logró popularizar un juego que acabó con la fórmula lineal de la serie.

Ahora con Zelda: Tears of the Kingdom se logra una continuación de la historia con mecánicas más sofisticadas y mayor atención en el nivel técnico de la producción. La narrativa se fundamenta en el escenario del reino de Hyrule, en los acontecimientos posteriores a la contaminación del mundo por el aura maligna conocida como Ganon.

El videojuego no solo se centra en los hechos que transcurren en el presente, sino también en la trascendencia de las acciones en épocas pasadas, para así poder comprender mejor la cronología del universo de Hyrule.

Productor de Zelda habla sobre posibles remakes

El productor de Zelda, Eiji Aonuma, dio a conocer que incorporaron en Tears of the Kingdom muchos elementos característicos de ideas antiguas. Sin embargo, ante la posibilidad de hacer remakes, el productor señaló que el equipo de desarrolladores no tiene en mente considerar juegos antiguos.

A pesar de que son muchos los fanáticos han expresado su necesidad de contar con remakes de producciones anteriores de la franquicia, lo cierto es que Aonuma ya descartó esa posibilidad. Por ende, los aficionados tendrán que conformarse con las nuevas entregas. Por ahora, lo único que parece estar confirmado es que la compañía seguirá la línea de Breath of the Wild.